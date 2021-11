Ovindoli. Nuovi impianti e piste da sci ad Ovindoli nel Parco del Sirente-Velino: SOA, LIPU, Mountain Wilderness, CAI e Salviamo l’Orso hanno depositato motivi aggiunti al TAR per chiedere l’annullamento delle autorizzazioni. Con una nota, le suddette associazioni hanno reso note le loro dichiarazioni: Ovindoli. Nuovi impianti e piste da sci ad Ovindoli nel Parco del Sirente-Velino: SOA, LIPU, Mountain Wilderness, CAI e Salviamo l’Orso hanno depositato motivi aggiunti al TAR per chiedere l’annullamento delle autorizzazioni. Con una nota, le suddette associazioni hanno reso note le loro dichiarazioni: “Per le associazioni, oltre ai pesanti danni su flora e fauna, sussistono criticità insanabili anche per l’occupazione di suolo destinato a uso civico e l’autorizzazione paesaggistica.

Nella discussione di ieri davanti ai giudici, ribadite le ragioni per salvaguardare Valle delle Lenzuola con la sua fauna e la sua flora rarissime che non devono soccombere sotto le ruspe.

Denaro pubblico va investito in forme di fruizione leggera della montagna e sui borghi”.



“Le procedure di approvazione da parte di Regione Abruzzo e Comune di Ovindoli dei nuovi impianti da sci e delle nuove piste a Valle delle Lenzuola sulla Magnola in pieno parco regionale del Sirente-Velino, a nostro avviso, sono gravate da numerosi e insanabili vizi. Oltre a quanto già ampiamente dimostrato nel ricorso principale, abbiamo depositato altri motivi di causa, in particolare quelli riguardanti l’occupazione di suolo destinato a uso civico e l’autorizzazione paesaggistica che è stata rilasciata su un progetto difforme rispetto a quello autorizzato, senza peraltro garantire l’obbligatoria trasparenza della documentazione. Nella discussione davanti al collegio del TAR dell’Aquila di ieri, confidiamo di aver sufficientemente illustrato le nostre ragioni. Ora, dobbiamo solo attendere la decisione dei giudici che, ricordo, avevano concesso la sospensione cautelare delle autorizzazioni per la costruzione di tre nuovi impianti di risalita e ben sette nuove piste da sci, la cui realizzazione comporterebbe lo sbancamento di oltre dieci ettari di rarissimi habitat tutelati a livello internazionale” così l’avvocato Herbert Simone, che difende le associazioni ricorrenti Stazione Ornitologica Abruzzese, LIPU, Mountain Wilderness, CAI e Salviamo l’Orso.

“Inoltre, sono state ulteriormente corroborate le contestazioni già introdotte con il ricorso principale, in quanto addirittura anche l’Università La Sapienza di Roma, consulente dello stesso comune di Ovindoli, ha rilevato gravi carenze nel piano di monitoraggio ambientale riguardante l’area.



Per le associazioni è un progetto del tutto anacronistico, per il quale si spenderebbero oltre dieci milioni di euro di fondi pubblici, quando i cambiamenti climatici impongono in tutti i settori, anche quello del turismo, un cambio radicale di mentalità al fine di attivare forme di utilizzo del territorio rispettose di fauna e flora già fortemente minacciate. Certo non si gestisce il territorio a furia di ruspe e sbancamenti, che cancellano letteralmente fauna e flora e producono il deserto come è evidente passeggiando in estate sulle piste esistenti del comprensorio di Ovindoli. Altro che sostenibilità ambientale!

Il denaro pubblico va investito in questa direzione, per garantire forme leggere di fruizione della montagna e non certo per appesantire l’impronta ecologica dell’uomo su habitat protetti in quanto molto rari, deturpando una valle vergine destinata anche alla reintroduzione del camoscio.





Il tutto, infatti, avverrebbe in pieno parco naturale del Sirente Velino e in una zona di protezione speciale a livello europeo per l’avifauna. Il tutto, infatti, avverrebbe in pieno parco naturale del Sirente Velino e in una zona di protezione speciale a livello europeo per l’avifauna.