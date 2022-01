Impennata di contagi covid nella Marsica, a Celano c’è una nuova vittima: è una 89enne

Capistrello. Impennata di casi positivi a Capistrello. Ad annunciarlo sulla sua pagina Facebook, è il sindaco Francesco Ciciotti, nell’aggiornamento della curva covid, che fa quotidianamente alla sua comunità. “Sono 21 oggi i contagi segnalati dalla Asl, che provengono da 6 gruppi familiari”, scrive il primo cittadino di Capistrello. “Il totale raggiunge quota 234, dal giorno 2 dicembre 2021. Sono invece 127 i casi negativizzati, e pertanto restano 107 i casi positivi, di cui 24 hanno terminato la sorveglianza attiva. Dei casi positivi 22 provengono dalla Scuola Materna, Elementare e Media e sono in attesa del risultato del tampone”. Covid, a Celano muore un’anziana

Ieri, 25 gennaio, il Comune di Celano ha comunicato 40 nuovi positivi. 23 i negativizzati. In totale in città ci sono 315 casi accertati. Tramite le pagine social il Comune è tornato a richiedere il rispetto delle regole. Si terranno oggi, nella parrocchia del Sacro Cuore, i funerali di Maria Fieramosca, morta a 89 anni, per complicazioni dovute al covid19. È morta all’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Nuovo screening a Civitella Roveto

Intanto a Civitella Roveto è stato organizzato un nuovo screening. È in agenda sabato 29 gennaio, dalle 15 alle 17.30, al Teatro comunale. le attività saranno supportate dagli infermieri di Civitella Roveto e dai volontari della Croce Verde.

Nuovo screening a Sante Marie