Imparare a salvare la vita, corso Blssd per gli studenti all’istituto Galilei di Avezzano

Avezzano. Argomento rilevante e quanto mai attuale quello della tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, nell’ambito del quale certamente il primo soccorso riveste un potenziale valore salvavita e di salvaguardia dell’integrità fisica.

Sensibile all’importanza del primo soccorso come dovere civico ed etico di ogni cittadino consapevole, l’Istituto Superiore “G. Galilei” di Avezzano, diretto dal preside Attilio D’Onofrio, ha ospitato il Dott. Luigi Calvisi e il Dott. Gino Bianchi, formatori autorizzati della Croce Rossa Italiana, per offrire ai docenti, al personale ATA e agli studenti l’opportunità di apprendere le manovre per intervenire velocemente e in modo efficace in soccorso di adulti o bambini colpiti da attacco cardiaco, mediante la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione.

Durante questo corso di formazione, denominato BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), i partecipanti hanno potuto apprendere anche le tecniche per riconoscere e gestire l’ostruzione grave delle vie aeree sia su adulti che bambini, manovre che possono essere decisive per salvare una vita umana in attesa dei soccorsi avanzati.

Gli studenti della 4A RIM IE dell’Istituto, motivati e appassionati, sono stati protagonisti di esercitazioni attraverso le quali hanno potuto mettere subito in pratica le conoscenze acquisite durante la fase teorica del corso e hanno potuto verificare l’utilità immediata del defibrillatore e della pratica del massaggio cardiaco in situazioni di emergenza.

L’incontro, oltre a confermare la costante collaborazione tra l’Istituto “G. Galilei” e le istituzioni socio-sanitarie, ha rappresentato un’occasione per diffondere i valori di cittadinanza attiva e per rendere anche i giovani pronti ad intervenire di fronte a qualcuno che ha bisogno di aiuto, consapevoli che le proprie azioni e le proprie mani possono essere veri e propri strumenti di “Vita”.