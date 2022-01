Immondizia e degrado sui binari della ferrovia in disuso, la segnalazione di un cittadino

Avezzano. Ancora degrado nelle zone di Avezzano in cui si trovano i vecchi binari della ferrovia. “Ho scattato queste foto all’inizio di gennaio”, segnala un lettore a Marsicalive, “nel tratto della ferrovia in disuso che va da via Corradini a via XX Settembre. Ci sono centinaia di bottiglie di plastica buttate e non solo. Abito in via Aquila e pago le tasse in egual modo a tutte le persone oneste”, scrive il cittadino, “come cittadino di Avezzano ho provveduto ad effettuare la segnalazione in data 4 gennaio all’ufficio Ambiente del Comune di Avezzano”.

“Dopo più di 15 giorni non si è visto nessuno a ripulire. Spero che qualcuno capisca il degrado in cui versa questa zona e intervenga il prima possibile”.