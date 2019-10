Immobile di pregio in Avezzano: invito ad offrire

In Avezzano (AQ), Via Buozzi n.31,

Immobile di quattro piani fuori terra oltre piano interrato – autorimessa

Anno di realizzazione 2006

Classe Energetica E/F

Prezzo Base Euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00)

Piano interrato (autorimessa) mq. 459,58 balconi

Piano terra (n. 3 locali commerciali) mq. 395,66 mq. 54,00

Piano primo (n. 4 uffici) mq. 372,67 mq. 67,00

Piano secondo (n. 4 uffici) mq. 372,67 mq. 67,00

Piano sottotetto (n. 3 appartamenti) mq. 259,69 mq. 48,00

Tot. mq mq.1860,27 mq. 236,00

L’offerta scritta, per l’acquisto “a corpo” dell’intero immobile, dovrà pervenire inderogabilmente entro il 25 novembre 2019 ore 12:00 presso lo Studio del Notaio Colucci ,Via Monte Velino n. 77, Avezzano (AQ) tel. 086.3416040 in forma cartacea o via pec all’indirizzo roberto.colucci@postacertificata.notariato.it

In caso pervenissero più offerte potrà essere disposta una gara tra gli stessi offerenti.

Ulteriori informazioni sull’immobile sono consultabili sul sito www.montedoroavezzano.it

Il presente invito ad offrire non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 C.C. né costituisce promessa al pubblico ex art. 1389 C.C. né costituisce sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delle leggi vigenti e pertanto non comporta obbligo o impegno di alienazione nei confronti di eventuali offerenti e, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione o rimborso , compreso il pagamento di mediazioni o consulenze.