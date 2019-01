Sirente Bike Marathon-Ana Aielli: grandi sinergie tra organizzatori, istituzioni e associazioni

Aiell. A cinque mesi dallo svolgimento della terza edizione, la Sirente Bike Marathon-Ana Aielli viaggia spedita verso la fatidica data del 30 giugno per un appuntamento molto atteso e gradito da molti atleti amanti della mountain bike, senza tralasciare l’aspetto promozionale dell’evento agli occhi di coloro che verranno a far visita al borgo marsicano ad inizio estate.

La gara, valevole come campionato italiano marathon FCI, sarà una preziosa occasione per Aielli e per il comprensorio del Velino-Sirente di mostrarsi in tutta la sua bellezza con lo spirito ospitale che le è proprio grazie agli sforzi del comitato organizzatore dell’Avezzano Mtb e del Gruppo Alpini Aielli che operano in sinergia con il comune di Aielli del sindaco Enzo di Natale, unitamente al consigliere comunale Francesco Ponari, senza dimenticare le associazioni in loco che operano attivamente sul proprio territorio.

“L’amministrazione comunale di Aielli – spiega Francesco Ponari – ha sposato la causa del campionato italiano mettendo a disposizione degli organizzatori tutte le strutture perché vogliamo far vivere ai partecipanti di tutta Italia la nostra montagna a 360 gradi ed incentivare il turismo nelle nostre zone date le nostre potenzialità. Siamo certi che il nostro impegno sarà premiato da un grande successo a beneficio della nostra popolazione e degli operatori turistici. La Sirente Bike Marathon-Ana Aielli vuole essere non solo l’evento sportivo in sé ma un momento di promozione della nostra comunità con la sua storia e le sue tradizioni”.

È già attivo in tutta la grafica e con ampi contenuti informativi il sito internet di riferimento della manifestazione: www.sirentebikemarathon.it .