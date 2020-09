Imitica, ecco le nuove case a Caruscino con impiantistica all’avanguardia (video e rendering)

Nove unità abitative autosufficienti, di varie metrature, comprese tra i 110 e 130 metri quadrati, con garage e posti auto. Tutte realizzate secondo le caratteristiche specifiche della classe energetica A4.

Ottimizzando ai massimi livelli la capacità di risparmio energetico, grazie all’integrazione delle migliori soluzioni tecnologiche, nel rispetto delle normative vigenti, al fine di ottenere un complesso sostenibile e a basso consumo energetico, dal massimo comfort e dalla spiccata contemporaneità.

A parlare del progetto sono Bruno Paciotti, della società I.m.i.t.i.c.a. (lo store è in piazza Castello ad Avezzano, in provincia dell’Aquila) e l’ingegnere architetto Giancarlo Cardone, progettista dell’intervento in corso nel quartiere di Caruscino, ad Avezzano.

Nell’intervento è stato tutto curato nel minimo dettaglio per assicurare ottimi livelli di efficienza energetica, grazie alla scelta di materiali altamente prestazionali, soluzioni impiantistiche e di isolamento all’avanguardia, all’uso delle fonti rinnovabili e ai sistemi di controllo.

L’area sarà caratterizzata dalla presenza di ampi spazi verdi di proprietà esclusiva, in cui saranno immerse le singole unità immobiliari secondo un concept progettuale innovativo, teso alla promozione di prospettive di ampio respiro, che conferiscono maggiore ariosità e luminosità agli spazi.

Il complesso residenziale dovrebbe essere terminato per il 2022 mentre le prime tre unità abitative si prevedono in conclusione nella prossima primavera.

“Stiamo realizzando nel primo lotto tutta la parte impiantistica”, spiega Paciotti, responsabile dell’area tecnica di Imitica, l’impianto a pavimento con il sistema a pompa di calore con il fotovoltaico, con l’integrazione anche con l’impianto di condizionamento e con la parte idrico-sanitaria. Saranno unità ecosostenibili, senza allaccio al gas a metano. Avremo un sistema naturale grazie al fotovoltaico che alimenterà le macchine a pompa di calore sia per l’acqua calda sia per i riscaldamenti.

“La partnership con Imitica“, commenta l’ingegnere architetto Cardone, nasce dall’esigenza di dotarsi di personale altamente qualificato che sia in grado naturalmente di portare a compimento le opere. Stiamo parlando di un complesso residenziale di nove unità abitative, suddivise in tre lotti. Hanno un’impostazione particolare per quanto riguarda la progettazione perché si tratta di case autosufficienti ed ecosostenibili. Nello specifico, l’impiantistica consente di avere il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria così come anche il raffrescamento, tutto da fonti rinnovabili e quindi anche completamente autoprodotto. Senza dover ricorrere ad energia fossile. Questo è il primo obiettivo dell’intervento. Il secondo è quello di massimizzare il comfort abitativo all’interno di queste unità residenziali per le quali sono state studiate delle soluzioni ecologiche ad hoc. Ad esempio del recupero delle acque piovane che possono essere utilizzate sia per la sistemazione delle esterne sia naturalmente per l’irrigazione e per il lavaggio delle macchine. Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, è stato studiato un linguaggio architettonico contemporaneo e immerso nel verde. Le abitazioni escono dal classico schema della casa a schiera ed hanno una prospettiva più aperta.



“Tutta la parte impiantistica”, conclude Bruno Paciotti, in questi mesi impegnato nei lavori pubblici di manutenzione all’interno delle scuole di Avezzano, “è curata da mio fratello Christian, è lui che cura il cantiere. Io lavoro sull’area tecnica, quindi con la scelta dei prodotti e dei macchinari”.

Imitica Paciotti ad Avezzano

Imitica è acronimo di Impianti, Manutenzioni, Installazione, Termici, Idrici, Condizionamenti e Antincendio. L’azienda della famiglia Paciotti nasce dall’esperienza di Franco Paciotti, negli anni ’70, poi tramandata ai suoi tre figli: Bruno, il maggiore, che è oggi il responsabile di tutta l’area tecnica, Christian che si occupa dell’impiantistica e Paola che guida lo store aperto in piazza Castello nel 2012, con tutta l’area della segreteria e dell’amministrazione.

Competenza, professionalità e affidabilità hanno fatto sì che la società prendesse piede anche fuori dalla Marsica. Imitica, infatti, ha svolto lavori, tra gli altri, anche ad Olbia, in Sardegna, a Catania, in Sicilia, a Roma, Frosinone e a Sora nel Lazio, ad Ancona, nelle Marche.

I tecnici di Imitica continuano ad investire sulla continua formazione e pertanto riescono ad ottenere certificazioni che poi vengono rilasciate al cliente come garanzia sui lavori eseguiti.

Altri servizi

Imitica si occupa anche di sanificazione degli ambienti oltre che degli impianti, di energie rinnovabili, di vendita e manutenzione sulle caldaie e lavori legati all’ecobonus.

Leggi anche:

#ADVERTISING