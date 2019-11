I Love Abruzzo si arricchisce di un nuovo simbolo, la Pezzopane si complimenta con Montaldi: così si fanno apprezzare le bellezze della nostra Regione

Avezzano. I Love Abruzzo si arricchisce di un nuovo ciondolo e la senatrice Pezzopane si complimenta con il maestro Giuliano Montaldi: “grazie a questo lavoro si fanno apprezzare e conoscere le bellezze della nostra regione”. Nei giorni scorsi l’onorevole aquilana Stefania Pezzopane ha fatto visita alla bottega orafa ad Avezzano di Montaldi per ammirare le ultime creazioni del maestro. Un’occasione di valorizzazione del territorio che Stefania Pezzopane non si è lasciata sfuggire tanto che, sabato mattina, è arrivata in città per vedere da vicino il ciondolo dedicato a Gabriele D’annunzio insieme al suo compagno ed ex concorrente del “Grande Fratello Vip”, Simone Coccia Colaiuta. L’orafo gli ha aperto le porte del suo laboratorio per fargli vedere dove nascono le sue creazioni. Obiettivo del lavoro di Montaldi è quello di valorizzare le eccellenze della regione, creando dei modelli unici e originali dedicati ai simboli dell’Abruzzo.

Come raccontato da MarsicaLive, infatti, l’orafo marsicano ha deciso di dedicare un ciondolo al Vate, proprio nell’anno in cui si celebrano i 100 anni dall’impresa di Fiume. La Pezzopane e Colaiuta hanno ammirato con grande curiosità e interesse il regno di Montaldi: i due hanno fatto domande sulla tecnica usata per la realizzazione dei ciondoli, osservato con attenzione il lavoro dell’orafo chiedendogli tempi e modalità di realizzazione del bracciale.

La deputata ha poi voluto aggiungere alla sua collezione del bracciale “I Love Abruzzo” il ciondolo dedicato al poeta vate, così come il compagno Colaiuta, da sempre grande appassionato di D’Annunzio. “Sono anni che con il mio lavoro porto in giro nel mondo le bellezze dell’Abruzzo”, ha commentato il maestro Montaldi, “e sono orgoglioso che l’onorevole Pezzopane, da sempre in prima linea per difendere i diritti degli abruzzesi, sia una grande fan dei miei lavori, e in particolare di I Love Abruzzo”. Il ciondolo del Vate è stato inserito anche nel bracciale da uomo della collezione I Love Abruzzo, che Coccia Colaiuta, accompagnato per l’occasione dal figlio Loris, ha subito messo al polso.

La mattinata dell’onorevole Pezzopane è poi proseguita tra le strade di Avezzano dove si reca spesso, l’onorevole si è intrattenuta con i cittadini che l’hanno fermata per un saluto ma anche per farle domande sulla sua attività politica e di difesa del territorio. I tre hanno fatto poi tappa al negozio di abbigliamento “Katherine B”, per portare un saluto a Riccardo Savella, vice presidente nazionale del Gruppo Giovani Imprenditori della Confcommercio, e a tutte le dipendenti dello store marsicano.