Il Volo del Coleottero porta in scena ad Avezzano la rassegna “Storie in circolo”

Avezzano. Arriva ad Avezzano “Storie in circolo” il progetto estivo de Il Volo del Coleottero in collaborazione con il Teatro Stabile d’Abruzzo. Si tratta di una rassegna di spettacoli di teatro per ragazzi e di laboratori di lettura e creatività.

Domenica 19 giugno con lo spettacolo “Fame di pane” prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo che vede in scena gli attori della Compagnia de Il volo del Coleottero che con acqua, farina lievito e sale racconteranno la storia del pane.

Domenica 26 giugno sarà la volta del Teatro Lanciavicchio che porterà in scena “L’allevatore di regine” un viaggio poetico alla scoperta del mondo delle api.

Domenica 3 luglio toccherà alla compagnia Terrateatro di Giulianova che con lo spettacolo “Il vento in tasca” la storia di Annie Londonderry, prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo porterà in scena una lettura animata con musica dal vivo sulla storia di una giovane donna e del suo giro del mondo in bicicletta.

Domenica 17 luglio toccherà alle “Storie vagabonde” de Il Volo del Coleottero che tornano con il loro teatro a 4 ruote che apre il suo “sipario a portellone” per portare le storie dappertutto.

Domenica 7 agosto il Teatro Brucaliffo di L’aquila chiuderà la rassegna con lo spettacolo “Con gli occhi di un clown” un viaggio poetico e divertente nel mondo del circo.

Tutti gli spettacoli cominceranno alle 18. Inoltre sabato 25 giugno, 16 luglio e 6 agosto dalle ore 10 alle ore 12 sarà possibile partecipare su prenotazione ai laboratori “Tante storie sotto gli alberi”.

Per info. 349.6057192 [email protected]