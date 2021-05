Il vicesindaco Pierluigi Oddi si candida primo cittadino di Civitella Valle Roveto, arriva l’ufficialità

Civitella Roveto. Pierluigi Oddi, attuale vicesindaco del comune di Civitella Valle Roveto, conferma la sua candidatura a primo cittadino del paese.

Sotto il segno distintivo dell’impronta lasciata dall’ottimo operato del sindaco uscente, che ha manifestato la sua intenzione a non ricandidarsi alle prossime elezioni, la lista è pronta a continuare l’alacre e prodigo lavoro in favore della comunità svolto dall’attuale amministrazione. La lista si presenta con un programma che non trascurerà nessun ambito, sempre al servizio del cittadino, improntato soprattutto a proseguire il lavoro di risanamento portato avanti negli ultimi cinque anni.

Vede a capo l’avvocato Oddi, che da quindici anni è attivo in politica, e che può contare su una rosa di candidati costituita dai quatto consiglieri uscenti: Giuseppe Vernile, Domenico D’Anastasio, Francesco Fontana e da volti nuovi nel campo della politica, noti nel paese per le numerose attività svolte e per l’impegno profuso in favore della comunità a vari livelli, tra i quali, solo per citarne alcuni, Andrea Sabatini, Massimo Dufrelli, Federica Montaldi, Andrea Montaldi e altri professionisti di acclarate capacità.

“La lista civica pone la sua forza sulla coesione”, si legge nella nota, “determinazione e motivazione dei candidati, decisi a scendere in campo con un programma ampio e condiviso (risanamento, sociale, istruzione, attività produttive, ambiente, cultura, turismo, innovazione e rilancio dell’intero territorio sono solo alcuni dei punti), con la consapevolezza che ci sia ancora molto da fare per Civitella Roveto, Meta e per l’intera Valle Roveto”.