Il viceministro dell’economia Misani in visita ad Avezzano

Avezzano. Antonio Misiani, viceministro dell’Economia, domani martedì 15 settembre sarà alle ore 19 ad Avezzano, alla sala Conferenze del Comune.

L’incontro ha l’obiettivo di approfondire le opportunità per lo sviluppo economico del territorio in particolar modo sulla grande opportunità del superbonus (riqualificazione energetica e adeguamento sismico) al 110%, e sulle migliori strategie per mettere a sistema gli effetti di un incentivo che può rivelarsi formidabile per la riqualificazione del tessuto edilizio e per offrire occasioni alle aziende e ai lavoratori del territorio.