Il vescovo Santoro celebrerà la messa di Natale nella chiesa di Borgo 8000 a Celano

Celano. Nella piccola chiesa del cuore Immacolato di Maria di Borgo 8000 il vescovo dei Marsi celebrerà la messa di Natale. A ridosso del Fucino, nel piccolo borgo considerato frazione di Celano, dove proprio con la riforma agraria del 1952 iniziarono a prendere forma i primi nuclei abitativi il vescovo dei Marsi, monsignor Pietro Santoro, ha scelto di far rivivere la gioia della nascita di Gesù.

Un altro luogo simbolico, quindi, che si aggiunge a quelli scelti negli anni dal vescovo Santoro per lanciare messaggi di speranza nel giorno più atteso dell’anno. Come dimenticare la messa di Natale in un reparto dell’ospedale di Avezzano, ma anche in un’ala di LFoundry nel pieno della crisi lavorativa, e poi nel convento delle monache dei Santi Cosma e Damiani a Tagliacozzo, in una rsa per stare vicino agli anziani o alla stazione ferroviaria di Avezzano.

Anche quest’anno monsignor Santoro ha voluto lanciare un altro messaggio importante presiedendo la messa del 24 dicembre nella chiesa di Borgo 8000. Nella piccola comunità formata, per lo più un tempo da contadini, dove non è mai mancata la voglia di guardare avanti. La celebrazione eucaristica si terrà alle 19. La scelta dell’orario è stata fatta in osservanza delle norme dell’ultimo Dpcm.