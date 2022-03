Tagliacozzo. Il vescovo dei Marsi Giovanni Massaro ha inviato a tutti i sacerdoti, i religiosi e i diaconi della Diocesi dei Marsi, la Lettera pontificia accompagnata dall’Atto di Consacrazione con il quale il Santo Padre invita ad unirsi alla preghiera di venerdì 25 marzo.

“La Chiesa, in quest’ora buia”, scrive papa Francesco, “è fortemente chiamata a intercedere presso il Principe della pace e a farsi vicina a quanti pagano sulla propria pelle le conseguenze del conflitto. Sono grato, in questo senso, a tutti coloro che con grande generosità stanno rispondendo ai miei appelli alla preghiera, al digiuno e alla carità. Il 25 marzo, solennità dell’Annunciazione, intendo compiere un solenne Atto di Consacrazione dell’umanità, in modo particolare della Russia e dell’Ucraina, al Cuore immacolato di Maria. Vuole essere – conclude il Santo Padre – un gesto della Chiesa universale, che in questo momento drammatico porta a Dio, attraverso la Madre sua e nostra, il grido di dolore di quanti soffrono e implorano la fine della violenza, e affida l’avvenire dell’umanità alla Regina della pace”.

Il vescovo Giovanni esorta pertanto le comunità parrocchiali, le comunità religiose, le aggregazioni laicali e tutti i fedeli ad unirsi alla preghiera del Santo Padre.

Il vescovo celebrerà alle 18, venerdì 25 marzo, la Santa Messa nella Chiesa della Santissima Annunziata di Tagliacozzo e la concluderà con la preghiera di Consacrazione dell’Ucraina e della Russia al Cuore Immacolato di Maria in comunione con Papa Francesco.