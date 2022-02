Il vescovo Massaro incontra associazioni di categoria: “Iniziamo ad uscire da pandemia: necessario rilancio commercio”

Avezzano. Il vescovo Giovanni Massaro ha incontrato le Associazioni di Categoria: Confcommercio (Giuliano Montaldi e Alessandra Bellone), Confesercenti (Carlo Rossi e Stefano Di Giampietro), Cna (Francesco D’Amore) e Confartigianato (Lorenzo Angelone).

Il vescovo ha annunciato che si farà portavoce delle preoccupazioni dei commercianti con l’amministrazione comunale di Avezzano e sarà al fianco delle associazioni in qualsiasi iniziativa verrà organizzata per rilanciare il settore del commercio messo a dura prova in questi ultimi due anni.

“Ringraziamo il vescovo Massaro per l’incontro”, commentano i delegati delle associazioni”, monsignor Masssaro ci ha garantito tutta la sua comprensione per le problematiche che vive il comparto del commercio e dell’artigianato, ci ha rassicurato e dato la sua disponibilità, per quanto di sua competenza, a mettere in campo un’azione di vicinanza concreta e tangibile al mondo delle imprese, per contribuire insieme a rendere la città di Avezzano sempre più accogliente e solidale. Il momento è delicato: si vede finalmente la fine della pandemia, ma tante sono le sfide difficili che attendono le imprese e la città nel suo insieme, nell’affrontarle ci conforta poter contare sul sostegno del vescovo”.