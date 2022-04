Il vescovo Massaro guida la processione del Venerdì Santo ad Avezzano, centinaia i fedeli (Video)

Avezzano. Sulle note della banda di Castelnuovo dopo due anni è uscita dalla chiesa di San Giovanni la processione del Venerdì Santo ad Avezzano. Per la prima volta a capo della Via Crucis il vescovo dei Marsi, monsignor Giovanni Massaro, con al suo fianco i sacerdoti di tutte le parrocchie della città.

La processione del Venerdì Santo è partita da piazza Castello e si è diretta verso via Roma. Un lungo corteo con i rappresentanti istituzionali, il vice sindaco facente funzioni, Domenico Di Berardino, il presidente del consiglio, Fabrizio Ridolfi, assessori e consiglieri, gli esponenti delle associazioni della città e poi tanti fedeli e bambini.

La Via Crucis ha toccato via Corradini e piazza Risorgimento, per poi tornare verso via Castello attraversando via Roma. Un momento suggestivo per la città che da due anni aspettava di poter rivivere il Venerdì Santo e i suoi riti bloccati dall’emergenza coronavirus.

