Il vescovo Massaro commemora i defunti del territorio, oggi messa in ricordo al cimitero di Avezzano

Avezzano. Il vescovo Massaro al cimitero di Avezzano per commemorare i defunti del territorio. Oggi primo novembre il neo pastore della Chiesa marsicana, monsignor Giovanni Massaro, sarà al campo santo della città per celebrare una messa in ricordo di tutti gli avezzanesi che non ci sono più. La celebrazione si svolgerà alle 15 all’interno del cimitero. Al termine della funzione monsignor Massaro benedirà simbolicamente le tombe presenti nel campo santo.

In occasione della ricorrenza dei morti la Scav di Avezzano attiverà delle nuove corse da e per il cimitero. Oggi i bus partiranno dal capolinea che si trova dietro la cattedrale e poi percorreranno via XX Settembre, piazza Castello, piazza Cavour e arriveranno al cimitero. Gli orari delle corse d’andata sono 8, 10, 11.30, 14.15, 15.15 e 16.30. Quelli invece di ritorno dal campo santo sono 9, 10.30, 12.15, 14.45, 15.45 e 17.15. Per poter usufruire del servizio sarà necessario acquistare il biglietto all’edicola vicina al capolinea Scav e attendere la partenza del bus diretto al cimitero di Avezzano.