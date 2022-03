Il vescovo Massaro abbraccia i bimbi ucraini a Cerchio, giovedì arriva il ministro Gelmini

Cerchio. Una visita tanto inaspettata quanto affettuosa quella di oggi ai bambini profughi ucraini ospitati a Cerchio da un paio di settimane, da parte del vescovo dei Marsi, Giovanni Massaro. “Abbiamo accolto monsignor Massarro con grande emozione”, raccolta il sindaco di Cerchio, Gianfranco Tedeschi.

“Il vescovo ha portato dei doni ai bimbi. Ringrazio la signora Margherita che insieme alla sua associazione ha fatto da tramite all’accoglienza di questi bimbi in fuga dall’Ucraina. Lei è il tramite fondamentale con le città dell’Ucraina. È stato un incontro ricco di emozioni per noi e per bimbi che sono stati molto contenti”, spiega Tedeschi.

Il sindaco di Cerchio annuncia anche: “Sono stato contattato dalla segretaria del Ministro Mariastella Gelmini che mi ha annunciato la visita in agenda per giovedì, alle 14”.

“Sarà un onore avere nella Marsica il Ministro che viene a portare anche un segnale forte da parte del Governo. Siamo un piccolo paese e una piccola comunità”, conclude il primo cittadino Tedeschi, “e la visita del Ministro sarà un’occasione per chiedere al Governo un aiuto per poter strutturare meglio la nostra accoglienza. Noi stiamo facendo tutto il possibile, insieme alle comunità locali che ci stanno supportando ma abbiamo bisogno di aiuto per fare ancora meglio e rendere la struttura che ha lo scopo di accogliere chi ha necessità e chi fugge dalla guerra in questo caso, più funzionale”.