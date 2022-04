Il vescovo Massaro a Villavallelonga per inaugurazione statua che ricorderà le passeggiate di Giovanni Paolo II (foto)

Villavallelonga. C’è attesa a Villavallelonga per l’arrivo oggi del vescovo dei Marsi, Giovanni Massaro, che parteciperà all’inaugurazione della statua di Papa Giovanni Paolo II, che sarà allocata in località l’Aceretta, ai Prati d’Angro.

La statua è stata donata da una persona del posto che ormai da tanto tempo vive in Canada e che ha voluto omaggiare il luogo tanto amato da Papa Wojtyla e la sua visita in due diverse occasioni, nel 1995.

La statua sarà inaugurata oggi, lunedì 25 aprile, alle 16, dal vescovo dei Marsi, che sarà accolto dal parroco don Carmine Di Bernardo e dalla comunità dei fedeli in cui sono ancora impresse nel cuore quelle visite del Papa.

Papa Giovanni Paolo II apprezzò molto i “Prati d’Angro”, uno scenario montano che probabilmente gli faceva tornare alla mente i più familiari monti Tatra, al confine tra Polonia e Slovacchia, la parte più alta dei Carpazi. In occasione di una delle due visite private, ad alcuni residenti di Villavallelonga che incontrò non lontano dalla chiesa del paese, donò un rosario: aveva perle bianche e l’emblema del vaticano.

In paese tutti ricordano ancora la sua preghiera per don Gaetano Tantalo di cui è in corso ancora il processo di beatificazione ma che proprio Papa Wojtyla dichiarò venerabile. All’ingresso della strada che porta all’Aceretta, di fronte la chiesa della Madonna della Lanna, è già stata installata una stele. A ricordo di quelle passeggiate del Papa in Abruzzo. Tra la quiete del verde. Nel silenzio della natura.