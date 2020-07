Il vescovo dei Marsi Pietro Santoro benedice l’associazione “Diamoci una mano”

Avezzano. Il vescovo dei Marsi, monsignor Pietro Santoro, benedice la neonata associazione “Diamoci una mano”.

Il vescovo dei Marsi ha voluto ringraziare i delegati Enrico De Nicola, il promotore Mario Luigi Taroni, il presidente Alessandro Di Benedetto e il vice presidente per l’attività svolta durante l’emergenza Covid-19 e per le iniziative appena messe in campo.

Nell’incontro monsignor Santoro si è reso disponibile ad una collaborazione strutturata con Diamoci Una Mano, per mezzo delle associazioni a cui fa capo, e condiviso le azioni in essere come “l’adozione di istituti scolastici”, progetto di supporto a studenti e famiglie svantaggiate segnalate dai dirigenti delle scuole aderenti all’iniziativa.