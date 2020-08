Il Velodromo si rifà il look, a settembre i lavori di restyling. Presutti: Vito Taccone è stato il nostro orgoglio

Avezzano. Il Velodromo, lo storico impianto sportivo dedicato all’indimenticabile ciclista Vito Taccone, sarà presto oggetto di un importante lavoro di restyling per farlo tornare a splendere come in occasione dei suoi giorni migliori. È notizia di questi giorni, infatti, che a settembre partirà il cantiere gestito dalla società campana “Saporito Garden”, che si è aggiudicata la gara per 250.000 euro. Grande soddisfazione è stata espressa da Crescenzo Presutti, il cui contributo (fortemente voluto dall’amministrazione di Gabriele De Angelis) affinché l’impianto fosse oggetto di manutenzione, è stato decisivo.

“È per me motivo di grande orgoglio vedere finalmente avviati i lavori di restauro del Velodromo. Ed è un privilegio aver contribuito a realizzare questo importante intervento, non fosse altro per l’affetto che mi lega all’indimenticabile Camoscio d’Abruzzo. È motivo di vanto aver restituito agli sportivi e agli appassionati di ciclismo un impianto così importante, fino ad oggi dimenticato. La ciliegina sulla torta sarà quella di rivedere la statua del campione, danneggiata da ignobili vandali, in questo luogo caro a Vito e agli avezzanesi. Forza Avezzano, forza Vito Taccone”, ha dichiarato Presutti.