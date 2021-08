Il varietà delle marionette arriva nella Marsica, il varietà fa tappa a Pescina ed Avezzano

Avezzano. La compagnia “Marionette Grilli” di Torino presenta “Il varietà delle marionette” e fa tappa nella Marsica. Appuntamento domenica, alle 21,15, nel chiostro del teatro San Francesco di Pescina e lunedì al Parco Arssa di Avezzano.

Spettacolo di tradizione per marionette a filo, realizzato con un teatrino storico del Settecento e le marionette della Collezione Grilli. Regia e animazione Maestri Augusto Grilli e Marco Grilli, con la partecipazione del Maestro Massimo Gambarutti.

Proseguendo la ricerca nell’ambito della tradizione nasce “Il Varietà delle marionette”, adatto al pubblico di ogni età. Punteggiato da una colonna sonora forte ed incisiva, lo spettacolo riprende un tema caro all’ antico, quello di stupire gli spettatori con un susseguirsi di quadri in cui le marionette recuperano il repertorio tipico del Settecento e Ottocento: dal circo alla ballerina di danza orientale, dall’inferno alla cantante lirica, in un susseguirsi magiche trasformazioni capaci di affascinare spettatori grandi e piccini.

La compagnia, fondata nel 1978 da Augusto Grilli, collabora all’allestimento del Museo della Marionetta Lupi, dove appronta una propria sezione dedicata alle Marionette Giocattolo e realizza spettacoli per le scuole e per il pubblico adulto . Nascono i primi spettacoli come “Le avventure di Pollicino”, “Il giro del mondo in 80 minuti”, dedicati ai bambini, e altri come “Fili”, “Quadri di un’esposizione” e allestimenti di opere liriche per marionette, dedicati ad un pubblico adulto. La compagnia di marionette è presente nei più importanti Festival del settore in Italia e trova spazio all’interno del Teatro Nuovo nella Sala Off.

Nel 1990 la compagnia trova sede stabile presso l’Alfateatro, dove propone una stagione dedicata al teatro per bambini e famiglie “Giorni di festa – domenica pomeriggio a teatro con mamma e papà”, con repliche dedicate alle scuole. La Compagnia Marionette Grilli lega il suo nome alla riscoperta della figura tradizionale di Gianduja, con l’allestimento da parte di Augusto Grilli di spettacoli per Marionette tratti da copioni storici che hanno come protagonista questo personaggio, sia con la rivalutazione effettuata da Marco Grilli del Gianduja Burattino, così come era stato inventato da Sales e Bellone nel 1800. Oltre a produrre spettacoli di marionette, burattini, pupazzi e teatro ragazzi, la Compagnia Marionette Grilli si occupa di tutelare e valorizzare la Collezione Marionette Grilli tramite la catalogazione e restauro dei materiali della Compagnia Marionette Grilli e degli altri numerosi e preziosi materiali provenienti da altre famiglie e gruppi che operavano nell’ambito del teatro di figura raccolti da Augusto Grilli. Si occupa inoltre dell’ideazione e dell’allestimento di mostre tematiche dei materiali della Collezione Grilli. Una esposizione della Collezione Marionette Grilli, è stata allestita presso l’Alfateatro nello spazio La casa delle marionette.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare aPescina [email protected] – 339 168 9335

Ad Avezzano [email protected] – 347 3360029 prevendita Libreria Ubik 0863 1940131