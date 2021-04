“Il valore della Memoria. In onore dei Martiri delle Resistenza”: il gruppo PD di Capistrello ricorda i martiri della liberazione

Capistrello. L’importanza del ricordo, come valore per la nostra storia in quanto popolo. Si è svolto oggi 24 aprile, l’evento online organizzato dal Circolo PD di Capistrello per commemorare la Festa della Liberazione e ricordare la strage dei 33 Martiri barbaramente assassinati dalle forze di occupazione nazifascista. Quest’anno, l’o spite d’onore è stato Valentina Cuppi, Presidente dell’Assemblea nazionale del PD e Sindaca di Marzabotto, che ha dichiarato: “Siamo chiamati ancora una volta a fare Resistenza contro il revisionismo e contro chi prova a sminuire il grande valore di questa festa. Oggi i nuovi fascismi provano a imporsi nuovamente speculando sulle paure e le preoccupazioni legittime delle persone. I luoghi di memoria, disseminati in tutto il Paese, hanno molto da dire e vanno fatti visitare alle nuove generazioni per entrare nella storia e camminare fra le radici dei territori. Dobbiamo pretendere che nei programmi ministeriali venga inserito il viaggio nei luoghi di memoria come obbligatorio e parte integrante del percorso scolastico”, prosegue la Cuppi, “oggi fare Resistenza significa anche lottare per promuovere lo Ius Soli e lo Ius culturae: i nostri bambini nelle scuole sono già pronti ed è questa la maniera per rinnovare il patto tra noi e chi ci ha preceduto nella battaglia per i diritti e per la giustizia”.