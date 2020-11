Il tuo sushi preferito a portata di click, Sen6 Sushi Bar arriva da te

La scelta della cena si è ormai fatta digital. Cosa vuol dire? Oggi come oggi, la domanda che sorge più spontanea in famiglia non è: “Dove andiamo questa sera a cena?” ma “Cosa ordiniamo?”, mentre si consulta un menù online.

Avrete ben capito che in seguito alle restrizioni dell’ultimo Dpcm e ancor di più, con il passaggio dell’Abruzzo da zona arancione a zona rossa, non è possibile consumare pranzi o cene all’interno di locali o ristoranti.

Le realtà territoriali marsicane che rientrano nel campo della ristorazione, però, non mollano la presa e si riorganizzano per rimanere vicino ai loro clienti, continuando a garantire un servizio di ottima qualità ma a distanza.

A testimoniarlo è Sen6 SushiBar di Avezzano che, in un periodo di estrema difficoltà come quello che stiamo vivendo, sta puntando le sue energie sul servizio di asporto e di consegna a domicilio, per “trasferirsi” momentaneamente con le sue ricette a casa dei clienti che non possono fare a meno dai piatti realizzati nella cucina del locale di via Garibaldi.

Quindi, arriviamo al dunque: cosa fare?

Asporto.

Per usufruire del servizio dell’asporto, basta consultare il menù (clicca qui), scegliere ciò che si preferisce e chiamare al numero 349 7145859 oppure scrivere su Whatsapp, Facebook o Instagram. Infine, si ritira l’ordine nel locale, secondo l’appuntamento stabilito.

Consegne a domicilio.

Per ricevere i tuoi menù preferiti direttamente a casa senza uscire e prendere la macchina, Sen6 SushiBar effettua consegne a domicilio in tutti il territorio della Marsica: Avezzano, Tagliacozzo, Capistrello, Civitella Roveto, Celano, Magliano, Scurcola, Trasacco o Luco. E’ possibile usufruire di questo servizio, tramite l’applicazione Just Eat o chiamando il numero 349 7145859.

Tutto chiaro?!

Sen6 SushiBar

Via Garibaldi, 68 – Avezzano

