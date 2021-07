Il traguardo della maturità per i giovani di Pescina: l’augurio social del sindaco Mirko Zauri

Pescina. Nuove importanti tappe, per i futuri cittadini dei giorni che verranno. Il sindaco del comune marsicano di Pescina Mirko Zauri ha così pensato di commentare sul suo profilo social, il conseguimento del diploma dei suoi giovani concittadini:”Passaggio dei ragazzi classe 2003 in comune per la giornata che si sono dedicati nello stare insieme e festeggiare quelli che sono e saranno i loro 18 anni. Donata a loro tutti una copia della Costituzione della Repubblica Italiana facendo così gli auguri da parte dell’Amministrazione Comunale”.

Il primo cittadino pescarese ha poi concluso la nota con l’hashtag “Insieme possiamo” e sottolineando come: “I 18 anni sono una tappa fondamentale perché fanno proiettare il tutto ad una assunzione di responsabilità per le scelte del futuro di ognuno di loro. Scelte che dovranno avere sempre piena consapevolezza, convinzione ed entusiasmo per raggiungere obiettivi personali. Ragazzi godetevi la vostra festa, i vostri tanto aspettati 18 anni che non sono solo la patente di guida ma devono essere una guida per il futuro. Vi rinnovo i miei più profondi e sentiti Auguri , ricordandovi che voi tutti siete il futuro ed io voglio avere fiducia su una vostra riuscita su tutto. Auguri e buona festa a tutti”.