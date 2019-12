Il tocco glam del sabato notte è targato extra Fragile. Parte questa sera la nuova stagione di divertimento: siete pronti?

Avezzano. Ricordate i palloncini glam distribuiti per la città? Il tocco oro che ha illuminato il sabato sera ad Avezzano era firmato Fragile! Partirà questa sera la notte firmata extra Fragile con un nuovo concetto di divertimento immerso in un’atmosfera elegante e raffinata dove poter incontrare amici e trascorrere qualche ora in un clima piacevole insieme.

La nuova stagione di divertimento partirà questa sera con una ricetta tutta nuova. Più cura dei dettagli, più attenzione per il cliente, ma anche accoglienza raffinata e selezione musicale attenta per mettere, ancora una volta al centro il vinile. Non mancheranno poi la mixologia e i barman acrobatici perfetti per chi vuole lasciarsi conquistare da un buon cocktail per accompagnare la serata.

La mezzanotte è vicina, l’extra Fragile sta arrivando…siete pronti?