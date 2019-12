Il terminal di Piazzale Kennedy in tilt tra autobus e pista ciclabile, le critiche dei residenti

Avezzano. Anche a Piazzale Kennedy, zona molto trafficata soprattutto in corrispondenza di entrata/uscita delle scuole superiori, è arrivata la pista ciclabile.

La corsia ciclistica ha però portato alcune modifiche ai parcheggi nel terminal bus creando disagi agli studenti e agli automobilisti che transitano nella zona. “Questi i risultati della nuova pista ciclabile oggi alle 13.30” ha commentato un passante che ci ha segnalato con una foto la situazione, “miglior strada non poteva essere scelta per far passare le biciclette” ha commentato il lettore che ci ha segnalato questa situazione. “I lavori non sono ancora completati manca il pezzo sotto le pensiline, l’invito è a fare una passeggiata all’uscita delle scuole per vedrete il caos.”