Il tennis club Tagliacozzo vola in serie C, domenica la finale di serie D in casa

Tagliacozzo. I giovani membri del Tagliacozzo Tennis Club sono riusciti nell’impresa: per la seconda volta nella storia, dal 1962, il team della città marsicana si qualifica per disputare la serie C. Nel tabellone di gara di serie D, i giocatori della squadra, tutti tagliacozzani, sono arrivati in finale, che si disputerà domenica 7 luglio alle ore 9, presso il tennis club Tagliacozzo, contro l’Asd. Accademia d’Amore, con sede in Sambuceto.

Mattia Ravioli, Simone Novella, Andrea Tabacco, Paolo Casale, Lorenzo Colizza, sono i nomi dei giovani marsicani che domenica giocheranno la finale sotto la guida del direttore sportivo, Tonino Novella, del team Manager, Amerigo Casale e del medico e motivatore, Pietro Buzzelli. Il team ha già conquistato l’obiettivo, conquistando i quarti di finale e qualificandosi quindi per la serie C. Ora, che sono giunti in finale,però, i ragazzi vorrebbero agguantare il trofeo. Ci riusciranno? Non resta quindi che goderci il match di domenica, augurando un in bocca al lupo ai giovani talenti marsicani. (r.c.m.)