Il teatro sbarca a Villa Torlonia, Di Stefano: una kermesse all’aperto tra commedie e musical

Avezzano. Dodici appuntamenti serali nell’affascinante location del Parco di Villa Torlonia che per l’occasione diventerà il Teatro all’aperto della Città di Avezzano. Da oggi al 25 agosto, rappresentazioni teatrali per tutti i gusti e per tutte le età, in un’ambientazione magica, quella del retro Palazzo Torlonia, palcoscenico naturale per le rappresentazioni artistiche dal vivo, sia per la particolarità della struttura che per la qualità dell’acustica. Fitto il programma che da sabato 11 vedrà alternarsi monologhi, commedie divertenti, spettacoli di teatro sperimentale, rappresentazioni di teatro dialettale avezzanese, musical, teatro per bambini.

“Una formula che mi soddisfa molto questa del Teatro Villa Torlonia – commenta l’Assessore con delega alla Cultura del Comune di Avezzano Pierluigi Di Stefano – abbiamo compilato un calendario di rappresentazioni ricco ed eterogeneo, in grado di soddisfare i gusti dei diversi pubblici della città. Al teatro dialettale, che in città ha una notevole risposta, visti i riscontri di pubblico che ottiene, abbiamo affiancato le forme di teatro semi-professionale e professionale, con compagnie di studenti di accademia e attori professionisti ma anche il teatro sperimentale e il teatro per i bambini. La manifestazione si concluderà il 25 con un’intera giornata dedicata ai più piccoli, i quali avranno la possibilità di vivere nel parco un’esperienza unica, ludica ma anche didattico-formativa. Siamo dunque convinti – conclude l’Assessore – che la lunga kermesse teatrale, inserita nel cartellone degli eventi estate, sarà apprezzata dal pubblico avezzanese che potrà godere di spettacoli culturali belli e, soprattutto, gratuiti”.