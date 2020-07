Il Teatro Off (Limits) saluta la stagione 2019/2020 con Su con la vita, due atti unici di Maurizio Micheli

Avezzano. Dopo il successo di pubblico di “Solo di passaggio” di venerdì scorso, il Teatro Off (Limits) si appresta a salutare la stagione 2019/2020 con lo spettacolo in anteprima nazionale “Su con la vita!” , due atti unici di Maurizio Micheli, che andrà in scena il prossimo 2 agosto, a partire dalle 21, nel cortile della scuola media “E. Fermi” di Avezzano. Gli spaiati e Le belle statuine propongono due piccole storie di oggi che alternano alla comicità della “commedia all’italiana” la malinconica consapevolezza di vivere un momento difficile, molto difficile. Marito – moglie – amante: il classico trio del teatro leggero (e non solo) ambientato però in questo particolare periodo storico dove forse è più giusto e conveniente pensare alla salute che all’amore.

Si può abbandonare il tetto coniugale e andare a vivere con l’amante o è meglio salvare il matrimonio e restare col vecchio marito? In entrambi i casi la cosa più importante è mantenere le distanze.

Ne “Le belle statuine” si racconta di tre mimi che per vivere vestono i panni e “interpretano” le statue di personaggi storici in una qualunque piazza italiana. La loro esistenza (e sopravvivenza) non è facile, aggravata dall’arrivo di un quarto mimo (anzi mima) che crede di essere stata scritturata per un grande film. La domanda è: quattro poveracci in piedi per ore sui loro piedistalli per guadagnare qualche moneta sono da considerare un assembramento?

La prenotazione per partecipare all’evento è obbligatoria. Inoltre sarà cura dello spettatore che effettuerà la prenotazione comunicare l’eventuale impossibilità a partecipare allo spettacolo al fine di garantire a tutti una maggiore fruizione dell’evento.

Il costo del biglietto, per i non abbonati, è di 10 euro. Per info è possibile telefonare al numero 366.6555303 , mandare una mail [email protected] o recarsi al Punto Informativo di Corso della Libertà – Chiosco Largo M. Pomilio – Avezzano, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19.30. Biglietti disponibili anche presso la Libreria Ubik (ex Rusconi) Corso della Libertà 10 di Avezzano.