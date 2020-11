Il teatro dialettale di Luco festeggia gli 80 anni del fondatore e regista Pietro Bianchi, in arte Zi’Frate

Luco dei Marsi. Il teatro dialettale di Luco dei Marsi festeggia gli 80 anni del fondatore e regista Pietro Bianchi, in arte Zi’Frate. Un evento importante per la compagnia che, da oltre 30 anni, porta le tradizioni luchesi e marsicane sui palchi italiani e del mondo. La compagnia teatrale, fondata da Pietro Bianchi nel 1986, nasce con lo scopo di raccogliere fondi per il Madagascar, su idea di Don Augusto Bifaretti, all’epoca parroco di Luco dei Marsi.

In questi anni, le 26 commedie originali portate in scena, hanno contribuito a raccogliere fondi per le suore trinitarie impegnate nel Madagascar e per altre raccolte fondi benefiche, come quelle per la ricostruzione post sisma.

“Il teatro è la casa dove abitano i miei ricordi, quella dimensione senza spazio e senza tempo dove il mio essere, la mia fantasia, i miei desideri e la mia anima si nutrono di bellezza.” così Zi’ Frate spiega cosa per lui significa il teatro, lui che a questo mondo si è approcciato da autodidatta, raggiungendo ottimi successi. Pietro, nella vita quotidiana, era infatti un imprenditore agricolo, attività ben diversa dal teatro, ma che rappresenta la sua seconda passione. Negli anni ’90, Zi Frate riuscì a portare le proprie commedie anche oltre oceano, nelle comunità di emigranti abruzzesi in Canada (1997) , Argentina e Brasile (1999).

Nelle proprie commedie, Zi Frate ricrea gli ambienti e le situazioni tipiche della tradizione luchese. Scene di vita di un passato che, in questo modo, viene tramandato ai giovani. Proprio con i giovani, Zi’Frate ha realizzato molti progetti: sia nelle scuole, che con i giovani che entrano a far parte della sua compagnia teatrale di anno in anno.

La compagnia di Zi’Frate, tra collaboratori e attori, conta oggi quasi 50 persone. Da loro, dai figli Amalia e Loreto, e dalla moglie Annamaria, arrivano i migliori auguri per questo importante traguardo, sperando di ritrovarsi presto sul palcoscenico.