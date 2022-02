Il Teatro di Paul Klee, in agenda 2 spettacoli per il Teatro dei Colori: ad Avezzano e a Tagliacozzo

Avezzano. Sabato 19 febbraio ore 10,30 Teatro Talia di Tagliacozzo, domenica 20 febbraio Teatro dei Marsi di Avezzano ore 17,00, la Compagnia TAM TEATRO MUSICA di Padova presenta “Verso Klee, un occhio vede l’altro sente” per le programmazioni “Tagliacozzo Scena dei Ragazzi” e “Le Domeniche da favola” in collaborazione con i Comuni di

Trilogia della pittura in scena/terzo movimento

Ideazione: Pierangela Allegro Michele Sambin. Scrittura: Pierangela Allegro. Con Flavia Bussolotto, Alessandro Martinello. La Voce del bambino è di Alvise Di Rienzo Pavanini.Composizione ed esecuzione musiche: Michele Sambin. Video Animazione Raffaella Rivi, Alessandro Martinello. Scene, maschere,oggetti : Pierangela Allegro, Michele Sambin. Foto:Claudia Fabris e Fabio Montecchio. Direzione: Michele Sambin. Consulenza Storiografica Cristina Grazioli.

Uccelli di conoscenza pesci di cuore minuscole creature dagli occhi senza confini…

Buongiorno a voi!

Verso Klee completa la trilogia di Tam sulla pittura del ‘900. Diversamente dai due precedenti lavori (Anima blu dedicato a Chagall e Picablo dedicato a Picasso) verso Klee non è dedicato al famoso artista svizzero bensì è uno spettacolo che nasce dall’incontro, ideale, tra Klee e Tam, tra il pensiero sull’arte espresso da Klee e la poetica teatrale di Tam, tra la sua ricerca pittorica e la nostra ricerca scenica.

Punti d’incontro li abbiamo trovati nella comune propensione alla sperimentazione come luogo di sintesi tra il vedere e il sentire, nell’attitudine compositiva antinarrativa, nella passione per musica e poesia, nel tratto ludico e nello sguardo infantile con cui guardare la vita anche quando non si è più bambini. Per prepararci a questo incontro, che avverrà sulla scena, abbiamo attinto ai suoi diari e agli appunti per le lezioni al Bauhaus, abbiamo osservato la collezione dei burattini al Museo di Berna e la maggior parte delle opere pittoriche, ci siamo soffermati sui titoli particolarissimi che le accompagnano e abbiamo sondato con pudore e curiosità la sua vita privata piena di gatti, viaggi, amicizie, affetti e conflitti famigliari. Sulla scena tutto ciò che abbiamo potuto ricostruire o immaginare di Klee lo abbiamo messo in relazione con la nostra poetica e, alla luce della trentennale esperienza di teatro per l’infanzia, ne abbiamo ricavato una sintesi scenica che esprime la profondità nella superficie, là dove l’invenzione trova la sua più leggera espressione. La scena si presenta composta da una serie di stanze in continua trasformazione abitate da creature a metà tra l’umano e il fantastico: il clown dalle grandi orecchie Signor Oscar, i teatrini col sipario rosso, le maschere cenciose, l’eroico suonatore di violino, Signor Klee. A tratti sono maschera, marionetta, burattino e sono loro a costruire un mondo ad arte dove tutto si intreccia e niente prevale e dove la pulsazione ritmica di luce buio suono e silenzio guida il gioco in cui un occhio vede e l’altro sente.

Informazioni e prenotazioni:

Associazione Teatro dei Colori Onlus, Via dei Gerani, 45 – 67051 Avezzano (Aq) Tel. 0863.411900 – 347.3360029 . Domenica 20 febbraio la biglietteria del Teatro dei Marsi aprirà alle ore 15,30 . [email protected]