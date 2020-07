Il teatro dei Marsi: una conversazione intorno al futuro culturale di Avezzano. Domani la diretta con il Pd Abruzzo

Avezzano. Al teatro dei Marsi di Avezzano una conversazione intorno al futuro culturale della città. L’evento, organizzato dal dipartimento di cultura del Pd d’Abruzzo, è in programma domani, a partire dalle 19, in diretta sulla pagina Facebook del Pd Abruzzo.

Parteciperanno Mariaelisa Serone D’Alò, responsabile dipartimento cultura del Pd Abruzzo, Francesco Piacente, segretario del Partito democratico della provincia dell’Aquila, Michele Fina, segretario del Pd Abruzzo, Lino Guanciale, attore e consulente artistico della stagione di prosa del teatro dei Marsi e Mario Babbo, candidato sindaco per le prossime amministrative di Avezzano.

“La centralità della cultura per un territorio come il nostro è tale da rendersi necessario il rinnovo di un dialogo franco sul teatro, sul lavoro culturale, sulle possibili forme di indotto, sulle sue ricadute. E non per ultimo intorno al lavoro e ai cosiddetti lavoratori e lavoratrici dello spettacolo”, dichiara Serone. “Lino, nel suo costante confronto con noi e con il territorio, nel suo operato non ha mai dimenticato di mettere a disposizione il suo supporto e le sue competenze. Ieri come oggi, per la coalizione di Mario Babbo, grazie anche ai progetti nati durante il Lockdown di cui parleremo durante il nostro incontro”