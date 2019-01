Il Teatro dei Colori torna con Le domeniche da favola: spettacoli per bambini e famiglie. Ecco il programma

Avezzano. Il Teatro Dei Colori propone la settima edizione della rassegna Le Domeniche Da Favola, spettacoli per i bambini e le famiglie per la stagione del Teatro dei Marsi di Avezzano, in collaborazione con Assessorato alla Cultura e Ufficio Teatro del Comune di Avezzano. Iniziativa tra le più gradite dal pubblico nelle scorse stagioni. Il programma prevede 6 titoli: da Carroll a Perrault, da Lodi ai Grimm a Picasso a Saint Exupery, in una visione di teatro – arte e contaminazioni tra narrazioni, teatro canzone, teatro immagine, in un viaggio tra linguaggi tradizionali e forme innovative della scena. Direzione artistica di Gabriele Ciaccia.

Per il terzo spettacolo, il 20 gennaio, alle 17,ci sarà “Piccolo Piccolissimo, Grande Grandissimo”, Liberamenete tratto da ‘Cipì’ di Mario Lodi – testo, spazio, regia:Gabriele Ciaccia, collaborazione drammaturgia: Valentina Ciaccia, interpreti : Massimo Sconci,Maddalena Celentano, immagini:Giuseppe Pantaleo, figure:Bartolomeo Giusti, tecnica : Boris Granieri, produzione: Gabriella Montuori.

Trama: un uccellino, “Cipì” nasce sotto i tetti, affronta le difficoltà della natura, della città, la paura degli animali più grandi, conoscerà la prigionia, la fame e scoprirà la libertà in un mondo che va tutto capito e conquistato. Un mondo dove il vento, il sole, il temporale sono grandi forze attraverso le quali si giunge ad essere coraggiosi vincendo ogni prova. Poi ci sono gli altri, i simili, con i quali salire fino alle nuvole, per diventare sempre più uniti per abbracciarsi e per amarsi, e stare fermi a guardare due stelle scese dal cielo che raccontano della notte incantevole. La storia, scritta dai ragazzi e dal loro maestro, descrive gli avvenimenti scoperti nella natura,dove emergono esperienze che vivono parallelamente a quelle dei bambini. In questo processo di identificazione si scopre un po’ della vita e lo si fa anche con il teatro. Lo spettacolo si costruisce intorno a due attori-narratori che giocano con piccoli elementi di luce, pupazzi, diapositive, oggetti ingranditi dalle ombre, trasformando così lo spazio del racconto in un grande luogo immaginario. “Cipì” e stato scritto da un maestro – scrittore speciale: Mario Lodi, insieme ai suoi alunni, è uno dei classici della letteratura per l’infanzia italiana, una sensibilità nuova a misura dei bambini, per costruire una visione diversa del mondo.

Lo spettacolo sostituisce “Cenerentolòa Folk” del Teatro Invito, rimandato per problemi di salute di un attore. Il programma prosegue con i seguenti spettacoli:

3 febbraio – Terrammare Teatro – Ci siamo persi tra le stelle da Il Piccolo Principe da Antoine De Saint Exupery, regia di Silvia Civilla

17 febbraio – La Fontemmagiore – sogno, da “Sogno di una notte di Mezza Estate” di W. Shakespeare, Ideazione e regia di Beatrice Ripoli

10 marzo- Tam Eatro Musica – Picabloda Pablo Picasso, Regia, scene, immagini Michele Sambin

Informazioni: Associazione Teatro dei Colori Onlus, Via dei Gerani, 45 – 67051 Avezzano (Aq) Tel. 0863.411900 – 347.3360029 – www.teatrodeicolori.it e-mail: info@teatrodeicolori.it. Prevendita: Punto informativo di Largo “Mario Pomilio” – Corso della Libertà, Avezzano. Da martedì a sabato- ore 18,00 -19,30. Biglietto unico € 5,00 Teatro dei Marsi – Via dei Cavalieri di Vittorio Veneto 3, Avezzano (Aq) tel. 0863.412909

Nei giorni di spettacolo la biglietteria del teatro apre alle ore 15,30. Le attività si svolgono con il contributo del Comune di Avezzano e rapporti Istituzionali con : Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Regione Abruzzo e la partecipazione della Fondazione Carispaq.