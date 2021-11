Il Teatro dei Colori si prepara a stupire i bambini: tutte le date a Tagliacozzo, Pescina, Celano, Trasacco e Avezzano

Avezzano. Il Teatro Dei Colori propone la 34 edizione del Progetto Teatro Ragazzi e Giovani con rassegne specifiche nei comuni del Marsica rassegna Le Domeniche Da Favola, Tagliacozzo scena dei ragazzi, Itinerari dell’arcobaleno, Progetto scena aperta, spettacoli per i ragazzi e le famiglie, Contributo dei Comuni di Avezzano, Tagliacozzo, Pescina, Celano,Trasacco, rapporti istituzionali con Ministero della Cultura e Regione Abruzzo, partecipazione della Fondazione Carispaq, patrocini di Agis, Unima Italia, Assitej, Atf . Iniziativa tra le più gradite dal pubblico nelle scorse stagioni. Il programma ambizioso che prevede 40 spettacoli nei teatri del territorio. Titoli che vanno dalle Storie d’Africa a Grimm, dal Carnevale degli animali buffi e colorati alle forme in movimento dell’opera di Paul Klee, da Perrault a Collodi ai racconti delle stagioni, da Mario Lodi a Bruno Munari. Mimica, narrazione, teatro di sabbia, teatro di figura, teatro canzone, in una visione di teatro come un viaggio tra linguaggi tradizionali e forme innovative della scena e una grande presenza di Compagnie professionali da ogni parte d’Italia. Direzione artistica di Gabriele Ciaccia.

Primi spettacoli a dicembre.

3 dicembre ore 10,30 Teatro Talia di Tagliacozzo, 4 dicembre ore 17,00 Auditorium Taricone di Trasacco, 5 dicembre ore 17,00 Teatro San Francesco di Pescina.

TerramMare TEATRO

ARCOIRIS

teatro d’attore, pantomima, danza, lavagna luminosa

TESTO e INTERPRETAZIONE : Silvia Civilla

LAVAGNA LUMINOSA: Daniela Cecere

CONSULENZA REGIA: Fabio Matisse Corallini. LUCI: Marco Oliani

COLLABORAZIONI: I bambini della Scuola Materna di via Marsala a Racale (LE), l’insegnante Antonia Crespino, Miriam Ste‑ens, Monica Mattioli, Eleonora Fumagalli, Claudia Casolaro, Lucio Diana, Maurizio Mangia, Giuliana Gnoni, Anna Potenza .

Una bizzarra maga fuggita da un mondo tutto rosso racconta come sono nati i colori. Per scongiurare l’immobilità e la tristezza di un mondo solo grigio e nero, scende nella sua cantina laboratorio e attraverso strane combinazioni scopre i colori fondamentali: prima il blu, poi il giallo, in­ne il rosso. Ma dopo il primo entusiasmo si rende conto che questi colori da soli non funzionano. E allora … Che cos’è il colore? Il colore è lo sguardo che gettiamo sul mondo e che ci restituisce sensazioni, emozioni, sentimenti. Il colore è un luogo dell’anima dove abita la nostra personale maga delle combinazioni. Qui, grazie ad un abile disegnatrice e al supporto tecnico di una lavagna luminosa la musica diventa un pennello che crea immagini e da forma ad atmosfere suggestive. Arcoiris, questa donna-maga-bambina, il cui nome in castigliano signi­ca Arcobaleno e racchiude in sè il senso dell’ intero spettacolo, è l’umanità ingenua che non si interroga sulle proprie azioni se non quando costretta dagli eventi. É un personaggio frizzante: diverte, intenerisce, fa pensare. Lo spettacolo, ricco di rimandi simbolici e introspettivi, lancia un messaggio quanto mai attuale e o‑re delle verità fondamentali che, come i colori, se rimangono isolate diventano sterili e dannose perché danno una visione univoca delle cose. Solo mischiando insieme questi colori, quindi solo attraverso il confronto si può trovare un equilibrio che faccia funzionare il mondo in maniera armonica. Perché la vita non è mai solo bianca o nera, solo grigia, solo blu o gialla o rossa. La vita è colore, è tutti i colori messi insieme, è lo stupore di fronte alla bellezza di un ­ore che raccoglie in sé tutte le sfumature del mondo

Il programma prosegue

12 dicembre ore 17,00 Teatro dei Colori al Teatro dei Marsi di Avezzano , 18 dicembre ore 17,00 Auditorium Fermi di Celano – STORIE DI KIRIKU’ Progetto “ Mondi racconti” per l’integrazione culturale

Testo e spazio: Gabriele Ciaccia. Regia: Valentina Ciaccia. Interpreti: Rossella Roxi Celati, Andrea Tufo. Figure e costumi : Bartolomeo Giusti. Ombre: Roberto Santavicca. Suono e luci: Boris Granieri Organizzazione: Gabriella Montuori

Il bimbo più furbo, scaltro e veloce della tradizione Africana si chiama Kirikù, è diverso dagli altri, è speciale. La sua voce si sentiva già dal ventre della mamma e appena nasce, da solo si dà il nome. Capisce che il suo mondo, il suo villaggio vive una maledizione, la fonte dell’acqua è secca, gli uomini e anche il suo papà sono scomparsi. Kirikù è piccolo, nessuno vuole giocare con lui, ma poi tutti lo cercheranno perché è coraggioso, supererà prove, libererà il villaggio dalle maledizioni. Utilizzando la sua astuzia, supererà la paura della strega Karabà, e con grande coraggio si avvicinerà a lei. Tutti gli incantesimi si sciolgono, Karabà rivela tutta la sua bellezza e Kirikù diventa un bellissimo giovane guerriero, i due si baciano.

La parola nella funzione narrativa diventa apertura su situazioni e dettagli oggettuali tipici della tradizione africana: materie, suoni, voci in uno spazio che vuole ricordare e salvare una cultura, un continente… l’Africa, come in una grande pittura di Henri Rousseau. Tecniche: Teatro d’attore e di figura

Le altre compagnie fino ad aprile 2022

LA FONTEMAGGIORE “In bocca al Lupo”

LA GRU TEATRO “Cappuccetto una fiaba a Colori”

TEATRO DEI COLORI “Piccolo piccolissimo Grande Grandissimo” per il centenario della nascita di Mario Lodi e “Carnaval” da Camille Saint Saens

TEATRO INVITO “Cenerentola folk”

FRATELLI DI TAGLIA “Cantami o diva” da Iliade

TAM TEATRO MUSICA “Verso Klee, un occhio sente l’altro vede”

TEATRO DEL DRAGO “Fagiolino asino d’oro”

LA CONTRADA “Le quattro stagioni”

I PUPI DI STAC “Il gatto con gli stivali”

GRANTEATRINO “I tre porcellini”

LE GIRAVOLTE “Il viaggio di Ulisse”

TEATRO DEL CERCHIO “Gatto e volpe”