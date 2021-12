Il tagliacozzano Iacoboni prima tromba della prestigiosa orchestra sinfonica di Praga

Tagliacozzo. Una dolce melodia accompagna il Natale del giovane tagliacozzano Fabrizio Iacoboni.

Il musicista abruzzese, infatti, ha vinto il concorso come prima tromba nella prestigiosa Prague Symphony Orchestra, ovvero la famosa orchestra sinfonica di Praga, istituita negli anni ’30.

Iacoboni si è diplomato nel 1999 con il massimo dei voti presso il conservatorio “A. Casella” de L’Aquila, successivamente presso il conservatorio “Santa Cecilia” di Roma e si è perfezionato nell’accademia del teatro alla Scala e nella North Western university di Chicago. Ha suonato con l’orchestra dell’accademia del teatro alla Scala con la quale si è esibito anche come solista, l’orchestra Luigi Cherubini, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Orchestra Sinfonica Abruzzese, l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, la International Chamber Philharmonic Orchestra (Lugano), Orchestra Regionale Toscana, la Camerata Strumentale di Prato, la Colibrì Ensemble, la Banda Musicale della Guardia di Finanza, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra del Teatro alla Scala, la Filarmonica del Teatro alla Scala.

Ad annunciare questo importante traguardo, è lo stesso Iacoboni sulla sua pagina social: “Ho scartato il mio primo regalo di Natale: una graditissima vittoria come prima tromba nella Prague Symphony Orchestra”.

Non è il primo concorso quello vinto in questi giorni dal musicista. Nel 2002, Fabrizio vince anche il concorso internazionale per prima tromba presso l’Orchestra Sinfonica di Roma con la quale ha ricoperto il ruolo fino al 2006 e finalista a diversi concorsi per prima tromba tra cui nella Noord Netherland Orkest, Lahti Symphony Orchestra e Münchner Symphoniker. Ha collaborato come prima tromba ospite con la Rotterdams Philharmonisch Orkest, Tampere Philharmonic Orchestra sotto la direzione di illustri direttori quali Ranzani, Marshall, Pappano, Chung, Sawallish, Temirkanov, Prêtre, Barshai, Muti, Shani, nelle più prestigiose sale da concerto del mondo tra cui Cadogan Hall, Boston Symphony Hall, Berliner Philharmonie, De Doelen, Musikverein.

Docente di tromba in conservatorio, ha pubblicato quest’anno l’album “2021 – Works for Trumpet and Piano” di importanti titoli della letteratura cameristica insieme alla pianista e moglie Alessandra Felice che sta riscuotendo importantissimi successi di critiche.

Al giovane, l’affetto e l’augurio di tutta la comunità di Tagliacozzo e i complimenti anche del sindaco Vincenzo Giovagnorio che si esprime così: “Un caro augurio al nostro concittadino Fabrizio Iacoboni che ha ottenuto questo prestigioso ruolo nella storica orchestra sinfonica di Praga portando in alto il nome della nostra città sul palco della musica Europea. Ad Maiora.”