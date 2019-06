Il T-rex di 24 metri fa capolino nel nuovo parco giochi. Savina: è un’attrazione unica per la città

Avezzano. Stanno terminando i preparativi per l’apertura del nuovo parco giochi giurassico, per la gioia dei più piccoli, che ora grazie anche all’attrazione principale, ovvero un T-rex lungo 24 metri e alto 8, potranno giocare unendo alla funzione ludica, quella formativa. Il tutto circondato dall’area verde della zona nord di Avezzano.

Un progetto fortemente voluto dal Comune di Avezzano, in primis dal sindaco uscente Gabriele De Angelis, realizzato anche attraverso il lavoro dell’assessore all’Ambiente, Crescenzo Presutti. L’enorme T-rex è stato donato alla città dalla società dell’imprenditore Berto Savina e, per giungere fino ad Avezzano, ha affrontato un lungo viaggio: partito dalla Cina, è sbarcato in Italia nel porto di Napoli, per essere infine trasportato nel capoluogo marsicano.

“Un’attrattiva unica per il territorio” come ha dichiarato lo stesso Savina che, anche se solo per gioco, renderà Avezzano un vero e proprio Jurassic Park.