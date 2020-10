Il sorriso di un nonno è un tesoro da custodire! Grande festa alla Residenza dei Marsi per tutti i nonni

Avezzano. Un giorno speciale è appena iniziato nella Residenza dei Marsi: la festa dei nonni. Sono giorni che i 100 ospiti della struttura residenziale della città sono al lavoro per prepararsi per una ricorrenza che nel loro calendario è cerchiata di rosso. Lo staff e l’animazione della Residenza dei Marsi, nonostante il difficile momento che ha spinto tutti a rivedere le abitudini e la quotidianità, ha organizzato per oggi una vera e propria festa per tutti i nonni. Il primo impegno di nonne e nonni è stato quello di realizzare, insieme agli animatori, delle piccole creazioni che da una parte li hanno rallegrati perché sanno che arriveranno ai loro nipotini, dall’altro hanno messo in atto una stimolazione cognitiva necessaria per farli mantenere sempre attivi.

Mentre qualcuno lavorava a queste simboliche creazioni che vengono realizzate periodicamente durante l’anno, altri si dedicavano alla ginnastica dolce e si preparavano per la festa di oggi. Oltre al buffet che la cucina sta preparando tenendo conto delle esigenze e delle diete di ciascun ospite, ci sarà anche uno spazio dedicato all’animazione e alla musica che permetterà ai nonni di divertirsi insieme.

Nel tempo, infatti, all’interno della Residenza sono nate simpatie e amicizie che vengono coltivate giorno dopo giorno grazie alle tante iniziative portate avanti per gruppi e alla disponibilità dello staff. Questo rapporto esistente da sempre tra gli ospiti ha permesso loro di farsi compagnia a vicenda durante la fase uno dell’emergenza coronavirus che ha costretto i responsabile a chiudere le porte della residenza per mettere al sicuro i nonni ed evitare eventuali focolai.

“Le nostre iniziative sono sempre state fatte con il coinvolgimento delle famiglie”, ha spiegato la responsabile Carmen Ercole, “normalmente nella nostra struttura non ci sono orari, ognuno può venire sempre a far visita ai propri cari e prendere parte alla vita quotidiana. Facciamo ogni tipo di festa dai compleanni, alle ricorrenze più importanti fino alla grande festa di Natale, il classico pranzo, al quale partecipano tutti. In questo periodo particolare, però, non è possibile fare tutto questo. Ci dobbiamo infatti attenere alle regole per il contrasto al coronavirus e i parenti vedono i propri familiari solo su appuntamento e solo in una sala molto grande che viene sanificata prima e dopo. L’accesso nella struttura è ancora interdetto e solo gli addetti ai lavori possono entrare e uscire per assicurare a tutti la massima sicurezza”.

Tutto questo però non ha impedito allo staff della Residenza dei Marsi e della Residenza San Rocco di Collelongo di organizzare un momento di condivisione e svago per festeggiare i nonni. “ieri abbiamo festeggiato tutti i nonni nella nostra Residenza San Rocco di Collelongo con un pomeriggio all’insegna dell’allegria e di quell’affetto che solo i nonni sanno trasmetterti”, ha ricordato la responsabile, “oggi festeggeremo alla Residenza dei Marsi di Avezzano. Ci daremo appuntamento con tutti gli ospiti nella sala del primo piano e ci sarà tutto quello che serve per fargli trascorrere una bellissima giornata. La cucina ci sta organizzando un bel buffet, l’animazione si occuperà di curare la musica e far partecipare tutti.

E poi non mancheranno gli aneddoti raccontati dai nonni, le barzellette e le risate. Sono momenti particolari, sappiamo che ciascuno di loro vorrebbe trascorrere un po’ del proprio tempo con i figli e i nipoti, ma l’aumento dei contagi di questi giorni ci spinge ancora una volta a usare la massima prudenza. I nostri animatori e tutto il nostro staff hanno reso e stanno continuando a rendere questi giorni unici grazie a telefonate, video chiamate e momenti di svago che riescono sempre a strappare un sorriso ai nostri nonni”.

#adv