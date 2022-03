“Il Sorriso Di Cristian” di Civitella Roveto accoglie tre amici ucraini in paese

Civitella Roveto. Civitella Roveto ha dato il benvenuto ai primi tre amici ucraini, arrivati ieri mattina e ospitati dal gran cuore de “Il Sorriso Di Cristian”.

“Simbolicamente abbiamo voluto proiettare la bandiera della pace sullo storico palazzo comunale, a testimonianza della nostra vicinanza a chi in questo momento sta soffrendo, in segno di sincera fratellanza tra popoli”, ha commentato il sindaco Pierluigi Oddi,

“personalmente, a nome di tutta la comunità, ringrazio il Sorriso di Cristian per aver dimostrato ancora una volta di essere in prima linea in un momento difficile. Esempio per tutti”.