Carsoli. Il sorriso del piccolo Edoardo Marcangeli oggi illuminerà Carsoli per una giornata di sport e solidarietà. Da questa mattina il ristorante Le Sequoie verrà trasformato in un grande villaggio della solidarietà organizzato come ogni anno dall’associazione Edomani si gioca, nata a seguito della scomparsa prematura del piccolo Edoardo. Come ogni anno associazioni sportive, volontari e bambini arriveranno tutti a Carsoli per trascorrere una giornata insieme tra iniziative, ricordi, sport e buon cibo. Sarà l’occasione giusta anche per raccogliere fondi da destinare alla casa famiglia nata in nome di Edo.

Alle 10 è prevista la messa nel parco del locale celebrata dal parroco di Carsoli don Roberto Cristofaro, a seguire inizieranno le attività e i giochi per tutti bambini. Dopo il pranzo, organizzato dalla Proloco di Carsoli, è previsto un approfondimento e delle testimonianze. Verranno proiettati dei video per far conoscere le iniziative dell’associazione e della “casa di Edo” dove vengono accolte le famiglie dei bambini ricoverati nell’ospedale pediatrico di Roma. Alle 15.30 riprenderanno gli appuntamenti sportivi. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il Comune di Carsoli e l’ospedale bambino Gesù di Roma.