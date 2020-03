Il sito del Sole 24 ore a Carsoli chiuderà, D’Antonio: notizia drammatica per il nostro territorio

Carsoli. La paventata chiusura de il Sole 24 ore preoccupa a Carsoli. Il giornale di Confindustria ha deciso di tagliare i costi e di delocalizzare la stampa. Quando il piano andrà in porto i 70 lavoratori del sito dovranno scegliere se andare a Roma o a Milano, in base alle loro mansioni.

“La situazione che si è venuta a creare nello stabilimento de Il Sole 24 ore locale non è delle più rosee”, ha spiegato Domenico D’Antonio, consigliere comunale, “l’azienda ha deciso di razionalizzare la spesa e di conseguenza sta portando avanti una serie di iniziative tra cui questa chiusura. In qualità di consigliere ho avuto modo di andare a fondo alla vicenda con l’azienda per cercare di capire in primis la loro situazione e mi è stato confermato che la chiusura ci sarà anche se non imminente.

E’ una notizia drammatica per il nostro territorio che ha perso ormai attrattività anche a causa di una politica industriale del tutto assente negli ultimi anni. Mi metto fin da subito a disposizione dei dipendenti per esplorare eventuali strade e verificare le situazioni che si prospetteranno”.