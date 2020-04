Il sindaco Santilli incontra estetiste e parrucchieri: aumenteremo i controlli per stanare gli abusivi

Celano. Pronti ad aumentare i controlli per stanare gli abusivi. E’ stato diretto il sindaco di Celano, Settimio Santilli, che ieri ha incontrato estetiste e parrucchieri della città fermi ancora per l’emergenza coronavirus. Santilli ha ascoltato le loro esigenze e compreso la preoccupazione per un settore che fa fatica ad attendere di ripartire il primo giugno.

“Dobbiamo tutti assolutamente pensare che chi sta facendo scelte per la collettività, le sta facendo per il nostro bene, non per far un dispetto a questo o a quell’altro”, ha spiegato il sindaco, “non ho mai visto risolvere i problemi dalle polemiche, dalle chiacchiere e dalle critiche. C’è da capire insieme come venirne fuori al meglio, dando ognuno il suo contributo, anche minimo.