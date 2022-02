Il sindaco Oddi punta i piedi: Civitella non entrerà nel Cam, pronto a incatenarmi

Civitella Roveto. “Civitella Roveto non entrerà nel Cam”. Il sindaco Pierluigi Oddi risponde così alle polemiche innescate nei giorni scorsi e chiarisce la situazione dell’ente da lui amministrato che non intende entrare a far parte del Consorzio acquedottistico marsicano.

“Il Comune di Civitella Roveto, che gestisce autonomamente da anni l’acquedotto comunale, si oppone fermamente anche alla più remota ipotesi di entrare nella gestione Cam, con tutta la situazione grave che c’è dietro e in seno allo stesso, nota è conosciuta a tutta la Marsica”, ha spiegato il sindaco Oddi, “Civitella Roveto ha tutti i requisiti per essere legittimata all’autorizzazione alla gestione autonoma.

Ed è per questo che, oltre a costituire un comitato “No Cam” a brevissimo farò un comizio pubblico in piazza per spiegare i cittadini come stanno le cose e mi incatenerò ad oltranza presto allo svincolo della superstrada del Liri SS 690. Vi annuncio che mi vedrete incatenato al guard rail della superstrada SS 690″.

Il sindaco Oddi ha spiegato la propria posizione anche ai funzionari del ministero della transizione ecologica, dell’aire dei sindaci dei 24 comuni interessati e dell’assessore regionale.