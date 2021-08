Il sindaco di Magliano: “Non fare entrare il cane scelta discutibile: spalancheremo per lui le porte del nostro Comune”

Magliano de’ Marsi. “Vietare l’ingresso ad un cane soccorritore in una serata evento in ricordo degli “Angeli del Velino” è decisamente discutibile. A mio avviso sarebbe stato bene farlo ‘accomodare’ in prima fila”.

A scriverlo sui social è il sindaco di Magliano de’ Marsi, Pasqualino Di Cristofano, a seguito della polemica nata ieri sera ai cancelli dell’ex Arssa, dove non è stato entrare Fabrizio Fracassi, alpino e soccorritore del soccorso alpino e speleologico abruzzese, in quanto in compagnia del suo cane, Jack.

Jack è un cane soccorritore, oggi “in pensione”.

“Ho vissuto direttamente quei tristi giorni ed ho constatato l’insostituibile attività dei nostri amici a quattro zampe”, ha scritto il primo cittadino di Magliano, presente lo scorso gennaio sul Monte Velino, dove per quasi un mese si è cercato disperatamente di recuperare quattro escursionisti che erano rimasti sotto una valanga, grazie anche al’attività dei cani soccorritori.

“Ho sentito telefonicamente Fabrizio Fracassi per manifestare tutta la mia solidarietà a lui e Jack, presto saranno nostri ospiti a Magliano e a Jack SPALANCHEREMO le porte del nostro comune!”.