Il sindaco De Angelis nominato componente Cda dell’Autorità regionale gestione rifiuti (Agir)

Avezzano. Il primo cittadino di Avezzano, Gabriele De Angelis, è stato nominato componente del Consiglio di amministrazione dell’Autorità abruzzese per la gestione integrata rifiuti urbani (Agir). L’assemblea, invece, sarà guidata dal primo cittadino dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

Dopo mesi di tensione a causa di un mancato accordo tra le parti, il sindaco Biondi l’ha spuntata mettendosi alla guida dell’assemblea grazie a un accordo unanime. Ma a spuntarla anche De Angelis che, sostenuto da Forza Italia è riuscito a imporre la sua presenza all’interno del consiglio di amministrazione dell’autorità abruzzese.

L’assemblea si è tenuta oggi all’Aquila, nella sede della Regione di palazzo Silone, ed è stata presieduta dall’assessore regionale Silvio Paolucci. La discussione è andata avanti per diverse ore proprio per permettere ai sindaci e agli amministratori dei Comuni abruzzesi intervenuti di confrontarsi e di trovare la quadra .

Insieme a De Angelis ci saranno gli altri membri del consiglio d’amministrazione: Simone Dal Pozzo per il Comune di Guardiagrele, Marco Alessandrini per Pescara, Mario Ciampaglione per Cansano, Giovanni Melchiorre per Bellante e Tiziana Magnacca per San Salvo. I sindaci scelti per far parte del cda dovranno individuare un presidente che guiderà l’organo esecutivo. I comuni al di sotto dei 5.000 abitanti hanno invece scelto nel cda Gianfranco De Massis del comune di Elice.

L’assemblea era stata convocata per luglio dello scorso anno e poi rinviata al 31 maggio ma Fi aveva chiesto un altro rinvio. Alla seduta hanno partecipato tutti i Comuni abruzzesi e hanno nominato il Cda e il presidente, espressione della voto degli amministratori locali.

L’Agir è nata nel 2013, ai tempi del governo regionale di centrodestra, a conclusione dell’iter legislativo che ha rivoluzionato la governance dei rifiuti in Abruzzo.