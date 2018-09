Il sindaco De Angelis con Avezzan’Europa per parlare del futuro economico e sociale della città

Avezzano. L’associazione culturale Avezzan’Europa ha organizzato per giovedì, alle 17.30, nella sala conferenze del Restaurant-Cafè “Umami”, un incontro con il sindaco della città Gabriele De Angelis, che avrà come tema “Azione amministrativa e futuro economico e sociale di Avezzano”. “Riteniamo importante e interessante l’evento – ha dichiarato il presidente dell’associazione Brizio Montinaro -, perchè l’individuazione oggettiva dei problemi locali e delle scelte per il loro superamento, è in sintonia con le nostre finalità statutarie, che mirano anch’esse al miglioramento del livello sociale e culturale di Avezzano”. Un tipico esempio di cittadinanza attiva, basata sul senso civico di cittadini e di associazioni, al fine di consolidare ancor più il rapporto di collaborazione con le istituzioni.

