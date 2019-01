Il sindaco De Angelis apre le porte della maggioranza, quattro consiglieri si preparano a cambiare poltrona

Avezzano. La maggioranza del Comune di Avezzano si rafforza con quattro nuovi consiglieri comunali. Sembra ormai cosa fatta il passaggio di alcuni esponenti dell’attuale opposizione tra le fila della maggioranza. Il dialogo, avviato già da qualche giorno che ha interessato ovviamente anche la posizione in vista delle regionali, sembra essersi concluso con un accordo che potrebbe essere reso noto nelle prossime ore. In maggioranza dovrebbero passare Mario Babbo, Giovanni Luccitti, Sonia Di Stefano e Gabriele Tudico.

Una scelta maturata nel tempo dopo settimane e settimane di corteggiamenti che porteranno la maggioranza ad avere numeri sempre più consistenti e il sindaco De Angelis a dormire sonni tranquilli. In cambio i quattro vorrebbero un uomo in giunta che potrebbe essere l’ex assessore provinciale e comunale Luca Angelini. Dopo mesi di battaglie per i famosi rimborsi dei viaggi da casa, Carsoli, al Comune, Avezzano, Angelini sarebbe pronto a tornare.

L’ultima parola non è stata ancora scritta su questo accordo che darebbe la possibilità alla maggioranza di affrontare senza alcun problema anche le future elezioni regionali. Vista la mole di candidati in campo e di “amici” dell’amministrazione in corsa per una poltrona all’Emiciclo l’11 febbraio, a conti fatti, qualcuno potrebbe andare a bussare alla porta del Comune chiedendo un riscontro dell’appoggio di quello o quell’altro candidato. Meglio, quindi, mettersi subito al sicuro.