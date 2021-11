Il sindacato militare della GdF SILF L’Aquila Teramo dice “No” alla soppressione dei tribunali minori

Avezzano. “L’eventuale chiusura dei tribunali minori è superficialmente catalogato come un risparmio per la collettività. Non tutto ciò che nel breve periodo somiglia ad un risparmio si risolve in un guadagno nel lungo periodo. Gli aspetti da valutare sono sempre molteplici ed a pagarne le conseguenze saranno come al solito i cittadini, la sicurezza e la fluidità di un sistema già troppo rallentato dalla burocrazia.”

Con queste parole il segretario generale del SILF L’Aquila-Teramo, Matteo Di Fabio, esprime chiaro dissenso sulla soppressione dei tribunali minori d’Abruzzo.

“La soppressione dei Tribunali, rientra tra le misure della “spending review”, emanata dal Governo Monti. Tale riforma, comporterà aumenti delle spese a carico delle amministrazioni delle Forze di Polizia, un deterioramento della qualità del servizio ma soprattutto una minore percezione sulla presenza dello “Stato” a livello locale. Il SILF L’aquila- Teramo, si associa alle altre sigle sindacali militari e non, chiedendo agli organi politici e governativi, di fermare il processo che porterà alla soppressione dei Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto. L’Abruzzo, non merita questo”.