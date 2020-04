Il settore alberghiero è pronto a ripartire, l’hotel De Meis di Capistrello sanifica la struttura e predispone barriere in plexigass

Capistrello. Anche il settore alberghiero è pronto a ripartire. Dopo aver atteso nuove disposizioni e adottato tutte le misure necessarie per tornare alla normalità, anche l’Hotel De Meis di Capistrello si è adeguato ai nuovi standard di sicurezza sanitaria, imprescindibili per riprendere l’attività di un tempo. Conditio sine qua non è la sanificazione della struttura, dalle camere alla hall passando per le varie aree.

“Abbiamo affidato la sanificazione dell’hotel a una ditta specializzata che ha provveduto a farlo mediante il Sanifix C D o 8 Sanitizzante neutro a base di Clorexidina”, dichiara Maria De Meis, cotitolare della struttura, “ il prodotto è stato immesso con erogatore a vapore a 100 gradi e sono state toccate tutte le superfici, dalla sala colazione alla cucina, dalla reception ai corridoi, alle scale all’ascensore e alle camere. In modo particolare nelle camere: porte, finestre, interruttori, tutti gli arredi interni ed esterni, materassi, bagni, maioliche e tutti i particolari, anche i più piccoli”.

L’Hotel, come specificato da De Meis, è allineato con il protocollo Covid-19 e sono state predisposte barriere in plexiglass e colonnina con gel sanificante, mentre ogni componente del personale lavora con guanti e mascherina.

“Disponiamo di apposita apparecchiatura per effettuare, ogni giorno, la sanificazione delle aree comuni, nonché delle camere al momento in cui il cliente lascia la struttura. Certificazione con bollino verde. Pertanto, l’hotel è operativo a tutti gli effetti e soprattutto in opera in piena sicurezza. Ringrazio dell’attenzione prestata e resto in attesa di sapere a quanto ammonta il costo per la pubblicazione delle suindicate informazioni”.