Il Serpieri di Avezzano verso l’innovazione, lunedì l’inaugurazione dei nuovi mezzi agricoli dell’azienda dell’istituto

Avezzano. L’azienda agraria dell’istituto superiore “A. Serpieri” di Avezzano verso l’innovazione: saranno inaugurati lunedì prossimo, nel cortile della scuola, i nuovi mezzi agricoli dell’azienda dell’istituto marsicano.

“Certi dell’importanza strategica che l’istruzione agraria riveste in un territorio come il nostro”, spiegano, “saremo insieme per condividere un momento importante per la nostra comunità educante che, con la partecipazione al Programma Fsc 2007/2013 obiettivo di servizio S.01 di ‘interventi per il potenziamento dei laboratori di settore degli istituti professionali di stato’, promosso dalla Regione Abruzzo, ha ottenuto un finanziamento per modernizzare le proprie attrezzature ed innovare la didattica”.

Interverranno all’evento il vescovo della diocesi di Avezzano, monsignor Pietro Santoro, il direttore generale della Usr Abruzzo, Antonella Tozza, il vice presidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente, nonché assessore all’agricoltura e Gianluca Alfonsi, consigliere provinciale dell’edilizia scolastica per l’area della Marsica.

L’appuntamento è per lunedì 27, alle 11, nella sede scolastica di Avezzano in via Buonarroti 1. L’evento si svolgerà all’aperto, nel parco della scuola, nel rispetto delle regole di distanziamento sociale previste per il

contenimento del Covid- 19.