Il Serpieri di Avezzano apre le porte virtuali per l’open day, due giorni di incontri per conoscere l’offerta formativa

Avezzano. Il “Serpieri” di Avezzano apre le porte virtuali per l’open day. Il 15 gennaio porte aperte, in via telematica, nelle tre sedi di Avezzano, Pratola Peligna e Castel di Sangro. Venerdì 15 gennaio, alle 18 e alle 19 gli alunni, i docenti e la dirigente scolastica dell’istituto Tecnico e Professionale Agrario “A. Serpieri” presentano l’offerta formativa.

Durante i collegamenti verranno illustrate le caratteristiche dei percorsi formativi attivi nell’istituto, quelli del Tecnico “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, il Professionale “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”e il Professionale “Gestione delle acque e risanamento ambientale”.

Saranno, inoltre, descritte tutte le attività di arricchimento che la scuola porta avanti per fornire agli studenti competenze sempre più in linea con le richieste del mondo del lavoro e con il proseguimento negli studi universitari. Durante l’incontro è previsto uno spazio dedicato all’innovativo progetto di “Agricoltura di precisione” avviato in collaborazione con Flydrone Service. Agli studenti e alle famiglie verranno illustrate le possibilità d’uso dei droni nell’agricoltura 4.0 e saranno presentati i corsi, che si svolgeranno al Serpieri, per il conseguimento del brevetto per il pilotaggio di droni e per l’interpretazione dei dati.

Un spazio particolare viene dedicato agli alunni con bisogni speciali le cui famiglie potranno incontrare la referente per l’iclusione e visitare la scuola fissando un appuntamento al n. 3457670202. In tal senso, l’istituto ha in atto una serie di progettualità dedicate (Pet Terapy nel pollaio didattico, bio-orto inclusivo, ecc.), finalizzate a promuovere la piena inclusione scolastica e sociale nell’ottica del progetto di vita.

Si potrà accedere all’open day mediante i seguenti link: alle 18 collegandosi al sito https://meet.google.com/ptb-gmxj-fkv e alle 19 collegandosi al link https://meet.google.com/bzo-yyhh-qce . Per le famiglie e gli studenti che volessero visitare la scuola è possibile prendere un appuntamento telefonando ai numeri di seguito indicati: sede di Avezzano 3493982043 – 347012634, sede di Pratola Peligna 3387675112 – 3334717503 – 3288682809 e sede di Castel di Sangro 3357706011.